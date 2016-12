Weihnachtliche Orgelmatinee

Tiergarten.

Winfried Bönig hat einen Traumberuf: Er ist Domorganist in Köln und einer der bekanntesten deutschen Konzertorganisten. Bei seinem Debüt in der Berliner Philharmonie, Herbert-von-Karajan-Straße 1, am 11. Dezember um 11 Uhr präsentiert er gemeinsam mit den Blechbläsern der Berliner Philharmoniker ein festliches Vorweihnachtsprogramm „à la française“ mit Werken von Marcel Dupré, Gaston Litaize und Arno Landmann sowie einer Komposition von Charles-Marie Widor. Eine Einführung zu dem Konzert beginnt um 10 Uhr. Karten zu 15 Euro sind im Internet erhältlich unter ticket.berliner-philharmoniker.de