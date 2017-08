Film über "Mietrebellen"

Berlin: Jugendkulturzentrum Pumpe |

Tiergarten. In letzter Zeit häufen sich Beispiele von Verdrängung alter Mieter aus dem Kiez und ihres Protests gegen solche Praktiken. Weil dem so ist, zeigt das Stadtteilforum Tiergarten-Süd den Film „Mietrebellen. Widerstand gegen den Ausverkauf der Stadt“ am Mittwoch, 9. August, um 19 Uhr im Jugendkulturzentrum Pumpe in der Lützowstraße 42. Der Regisseur Matthias Coers wird anwesend sein. Nach dem Film besteht Gelegenheit zur Diskussion. Der Eintritt ist frei. Das Stadtteilforum bittet um eine Spende. KEN