Herbst-Camp für Jugendliche in Berlin - Gestalte deine grüne Zukunftsstadt!

Wie wird die grüne Zukunftsstadt aussehen? Wie wird man ihr ihr leben und arbeiten? Diesen Fragen gehen Jungen und Mädchen zwischen 14-19 Jahre bei einem innovativen und kreativen, mehrtägigen Camp in den Herbstferien im wannseeFORUM auf den Grund.

Sie verbringen sechs Tage mit anderen Jugendlichen in einem schönen Haus am See. Sie beschäftigen sich mit ihrer Zukunft und dem wichtigen Thema Nachhaltigkeit in der Stadt. Dabei gibt’s jede Menge Zeit und Raum zum Ausprobieren – in unseren kreativen Bau-, Audio- und Theaterwerkstätten. Außerdem treffen sie Expert*innen aus der Praxis! Und erfahren dabei viel über die grüne Berufswelt der Zukunft.Unterkunft, Essen, Freizeitprogramm und Exkursionen.Die Teilnahme ist kostenfrei! Die Plätze sind begrenzt!Die Jugendlichen können zusammen mit ihren Freund*innen teilnehmen (bitte in der Anmeldung vermerken).Die Ansprechpartner*innen bei LIFE e.V.Nanna Birk und Till Rosemann030 308798 – 45 | camp-berlin[at]machgruen.de