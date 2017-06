Gitarre und Violine im Duett

Wannsee

Jesse Flowers (Gitarre) und Marianne Boettcher (Violine) geben in der Galerie der Mutter Fourage, Chausseestraße 15A am Sonnabend, 24. Juni, um 20 Uhr ein Konzert. Der Nachwuchsmusiker Jesse Flowers trat an gleicher Stelle bereits im vergangenen Sommer auf und begeisterte das Publikum mit seinem innovativen, virtuosen Gitarrenspiel. Dieses Mal steht ihm die Violinistin Marianne Boettcher zur Seite. Zwei Seiteninstrumente werden an diesem Abend ein ungewöhnliches Duo bilden, auf das sich unser Publikum mit Gewissheit freuen darf. Die Karten kosten 16, ermäßigt 13 Euro. Karten gibt es unter805 23 11 und per Email an karten@mutter-fourage.de