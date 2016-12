Berlin: S-Bahnhof Wannsee |

Wannsee. Wer sich vor Bescherung und Festessen noch die Beine vertreten will, kann an Heiligabend, 14 Uhr, an einem Spaziergang mit Stadtführerin Jenny Schon teilnehmen. Das Motto lautet: „Kleist und die Villen am Wannsee – Vom Literarischen Colloquium zum Kleistgrab“. Treffpunkt ist in der Vorhalle des S-Bahnhofs Wannsee. Die Teilnahme kostet zehn Euro und ist nur nach Anmeldung unter 892 13 38 möglich. uma