Zwei Fotografen im Fokus

Wannsee.

Die Fotografen Jürgen Strauss und Raymond Loewenthal stehen im Mittelpunkt der neuen Ausstellung in der Mutter Fourage, Chausseestraße 15a. Strauss ist Potsdamer. Seine Fotos zeigen das Kuba der 1980er-Jahre. Sie werden den Arbeiten des in Reims/Frankreich lebenden Loewenthal gegenübergestellt, der sich der Kunst der Straße verschrieben hat. Die Ausstellung ist ab Freitag, 16. Juni bis 16. Juli zu sehen. Die Öffnungszeiten sind Fr 14-18, Sa/So 12-17 Uhr und nach Vereinbarung unter805 23 11 oder per Mail an galerie@mutter-fourage.de zu sehen. Die Vernissage findet am Sonntag, 11. Juni, um 15 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.