Berlin: Villa Mittelhof |

Zehlendorf. Um die Macht der Gedanken geht es in einer Veranstaltung in der Villa Mittelhof, Königstraße 42-43, am Donnerstag, 13. Oktober, 10 bis 11.30 Uhr. Unter anderem wird die Frage thematisiert, welche Wirkung Gedanken auf das eigene Leben und die Gesundheit haben. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldung auf 80 19 75 39. uma