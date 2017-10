Zehlendorf.

In der Villa Mittelhof, Königstraße 42-43, beginnt am Freitag, 3. November, um 18 Uhr ein Hausfest. Die Bands Jamila & The Other Heroes und Amaryllis machen Musik, es gibt Beiträge des Poetik-Cafés und die Theatergruppe und der Chor der Villa treten auf. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos unter www.mittelhof.org