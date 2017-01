Mit chronischen Schmerzen leben

Zehlendorf.

Im Stadtteilzentrum Villa Mittelhof ist eine neue Selbsthilfegruppe für Menschen mit chronischen Schmerzen in Gründung. Eingeladen sind Betroffene, die trotz Schmerzen ihre Lebensqualität verbessern möchten. Es handelt sich um eine offene Gruppe. Das zweite Treffen in der „Kate“, dem Nebengebäude im Hof der Villa Mittelhof, findet am Mittwoch, 1. Februar, 17 bis 19 Uhr statt. Neue Interesssenten sind willkommen, so lange wie die Raumkapazität es zulässt aber nur nach Anmeldung unter68 91 49 78 oder kontakt@shg-schmerz-zehlendorf.de