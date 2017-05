Wannsee.

Zum Waldspaziergang mit Babys lädt die Waldschule Zehlendorf, Stahnsdorfer Damm 3, am Freitag, 19. Mai, von 10.30 bis 14 Uhr ein. Die kinderwagenfreundliche Route führt in den Düppeler Forst. Eine Försterin begleitet die Teilnehmer und informiert über die Besonderheiten der Berliner Wälder und ihrer Bewohner. Die Kosten betragen sechs, ermäßigt fünf Euro. Anmeldung und weitere Infos unter80 49 51 80 und per Mail an waldschule-zehlendorf@jibw.de