Berlin: Villa Mittelhof |

Zehlendorf. Um barrierefreies Wohnen geht es am Donnerstag, 10. November, 10 Uhr in einer Info-Veranstaltung in der Bibliothek der Villa Mittelhof, Königstraße 42-43. Interessierte erhalten Tipps, wie sie Unfallgefahren beseitigen und die Wohnung nach individuellen Erfordernissen einrichten können. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung unter 80 19 75 38 oder 80 19 75 39 wird gebeten. uma