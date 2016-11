Workshops zu Musik-Software

Berlin: Schiller-Bibliothek |

Wedding. In der Schiller-Bibliothek in der Müllerstraße 149 finden vom 8. bis 11. November täglich von 17 bis 20 Uhr kostenlose Workshops zur Software Magix Music Maker statt. Mit dem Programm kann man eigene Musiktracks erstellen. Dozent Janek Bennewitz will Musikfans die Welt der digitalen Musikkomposition näher bringen und zeigen, wie man per Mausklick eigene Songs kreiert. Bennewitz ist Softwaretrainer für Multimedia-Unternehmen und leitet an der Magix Akademie Berlin regelmäßig Music Maker-Kurse. Im neu geschaffenen Makerspace in der Schiller-Bibliothek experimentieren Jugendliche seit September 2016 mit neuer Technik wie zum Beispiel 3D-Druckern. Der Kreativraum versteht sich als Labor zum Ausprobieren in digitalen und medialen Themenwelten. Eine Anmeldung für die Kurse ist nicht erforderlich. Jeder kann kostenlos mitmachen. DJ