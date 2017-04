Basar "Oma’s Schätzchen"

Berlin: Senioren Residenz |

Wedding. Zum 8. Mal lädt die Alloheim Senioren-Residenz in der Schwyzer Straße 7 alle Anwohner zum jährlichen Frühlingströdelmarkt "Oma’s Schätzchen". Am Sonnabend, 6. Mai, gibt es von 14 bis 18 Uhr Trödel und Schnäppchen aller Art, Steaks und Rostbratwürste vom Grill, Bier vom Fass und Kuchen wie bei Muttern. Abgerundet wird der Tag von Jürgen Perl, der mit seiner Musik die Puppen tanzen lässt. my