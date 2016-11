Mode, Schmuck, Kunst beim Togobazar: 7. Design- und Kunstweihnachtsmarkt

Wedding. Vom 1. bis zum 4. Dezember wir die Togo-straße zum Togobazar.

Mehr als 20 Designer, Künstler oder Modemacher präsentieren an fünf Standorten im Afrikanischen Viertel ihre selbstgemachten Sachen. Bereits zum siebten Mal haben sich die Kreativen im Kiez zusammengetan und einen Kreativ-Weihnachtsmarkt organisiert. In vorweihnachtlicher Atmosphäre kann man besondere Geschenkideen entdecken und Leckereien genießen.Der siebte Weddinger Indoor-Design-Weihnachtsmarkt startet am 1. Dezember um 19 Uhr. Bis einschließlich 4. Dezember, jeweils von 11 bis 19 Uhr, findet der Markt in der montagehalle-berlin (Togostraße 79a) und im Atelierraum (Togostaße 80) statt. Handgefertigte Mode, Schmuck, Malerei, Grafik, Geschirr, Kulinarisches, Licht und Möbel gibt es gegenüber bei Mabellevie und Ivooo's Fotostudioladen (Togostraße 6) sowie ums Eck im Neontoaster (Seestraße 106).