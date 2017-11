From Hiroshima to a world free of nuclear weapons – Diskussion mit dem Bürgermeister von Hiroshima

Von Hiroshima in eine Welt frei von Atomwaffen – jenseits menschlicher Grausamkeiten. Diskussion mit dem Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui, im Rahmen des „Peace Study Course – Einführung in das Nuklearzeitalter“. Der erste Teil der Veranstaltung ist in englischer Sprache. Der zweite Teil mit Fragen, Antworten und Kommentaren wird ins Deutsche übersetzt. Die Veranstaltung ist öffentlich, Anmeldung nicht erforderlich.Ort: Beuth Hochschule für Technik, Haus Gauss, Raum B501, Luxemburger Str. 20, 13353 BerlinWeitere Infos: http://bit.ly/2yjrqLn