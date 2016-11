Ideenwerkstattim Pankekiez

Berlin: silent green Kulturquartier |

Wedding. Das Quartiersmanagement Pankstraße lädt Nachbarn sowie Akteure aus dem Kiez für Freitag, 25. November, von 15 bis 18.30 Uhr zur öffentlichen Quartierswerkstatt in das silent green Kulturquartier in der Gerichtstraße 35 ein. Unter dem Titel „Quartiersvisionäre“ möchte sich das QM-Team mit Bewohnern und Bezirksamtsmitarbeitern über „die Entwicklung von strukturfördernden Zielen und Visionen für das Gebiet austauschen“. Geklärt werden sollen Fragen wie zum Beispiel, welche Orte und Räume das Quartier braucht, was gebaut werden soll und welche Partner man dafür benötigtt. Jeder kann seine Vorschläge einbringen. Um Anmeldung bis zum 18. November unter der E-Mail-Adresse qm-pank@list-gmbh.de oder unter 74 74 63 47 wird gebeten. DJ