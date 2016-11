Kreativmarkt im Familienzentrum

Wedding.

Im Stadtteil- und Familienzentrum im Paul Gerhardt Stift , Müllerstraße 56-58, findet am 25. November von 15 bis 19 Uhr ein Kreativmarkt zum Advent statt. Rund 25 kleine Gewerbe sowie Privatpersonen aus dem Kiez verkaufen ihre selbst hergestellten Produkte – von Kerzen in Tassen bis zu Socken und kunstvollen Karten ist alles dabei. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Wer etwas verkaufen möchte, kann sich im Stadtteilzentrum unter45 00 51 38 anmelden. „Mit dem Kreativmarkt möchten wir das Kleingewerbe im Kiez unterstützen und Privatpersonen darin stärken, Schönes für ihren Kiez zu machen“, so Ly-Gung Dieu vom Stadtteil- und Familienzentrum.