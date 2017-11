Kreativmarkt im Stadtteilzentrum

Berlin: Paul Gerhardt Stift |

Wedding. Das Stadtteil- und Familienzentrum im Paul Gerhard Stift lädt für 24. November von 15 bis 19 Uhr zu einem adventlichen Kreativmarkt in den Großen Saal des Stadtteilzentrums in der Müllerstraße 56-58 ein. Kiezbewohner und Initiativen bieten Selbstgemachtes an. Für die Besucher gibt es Waffeln und Punsch sowie andere weihnachtliche Köstlichkeiten. Der Stadtteilchor und die Seniorentanzgruppe sorgen für das Kulturprogramm. Wer etwas verkaufen möchte, kann sich bis 15. November unter 45 00 51 31 oder per E-Mail an stadtteilzentrum@pgs-soziales.de anmelden. Die Standgebühr beträgt fünf Euro. DJ