„Mama ist die Beste“ – Karstadt-Aktion am 13. Mai 2017

Am 14. Mai ist Muttertag. Gemeinsam laden deshalb Karstadt in der Müllerstraße mit dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Berlin (SkF) alle Frauen zu einer Sonderaktion ein: Kinderschminken und Beratung – von Frauen für Frauen – denn „Mama ist die Beste“!

Wo? Karstadt Müllerstraße / Spielwarenabteilung

Wann? Samstag 13. Mai 2017

Wie lange? 11:00 bis 16:00 Uhr

Der SkF e.V. Berlin bietet Unterstützung für Frauen in besonderen Lebenslagen; ob Schwangeren-Beratung, Familienunterstützung durch frühe Hilfen (Familienpaten) oder in Konfliktsituationen. Am 13. Mai 2017 freuen sich die Mitarbeiterinnen des SkF e.V. Berlin auf viele Besucherinnen und möchten strahlende Kinderaugen zaubern sowie zu ihren Projekten informieren.



www.SkF-Berlin.de



(Bildrechte "Kinderschminken": Albrecht E. Arnold / pixelio.de)