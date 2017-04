Sprechstunde mit Tino Schopf

Weißensee.

Der Abgeordnete Tino Schopf (SPD) lädt am 6. Mai zu einer Sprechstunde in den Charlotte-Treff ein. Zu seinem Wahlkreis gehört unter anderem das Komponistenviertel. An der Ecke Mutziger und Meyerbeerstraße können Bürger von 10.30 bis 12 Uhr mit ihm ins Gespräch kommen. Anmeldung unter0151 74 38 18 74 oder per E-Mail tino.schopf@spd.parlament-berlin.de