Entspannung und innere Ruhe

Weißensee. Zu einer Veranstaltung zum Thema „Entspannungstechniken für innere Ruhe“ lädt der Charlotte-Treff am 20. Februar um 18.30 Uhr ein. In der Mutziger Straße 1 ist Angela Wagner zu Gast. In der heutigen Zeit fällt es vielen Menschen zunehmend schwerer, zu innerer Ruhe zu finden. Angela Wagner stellt Methoden zur Entspannung vor. Diese können die Teilnehmer ausprobieren, um herauszufinden, was sich für sie am besten eignet. Weiterhin gibt es Anregungen, wie die betreffenden Übungen im Alltag genutzt werden können. Für den Vortrag wird um eine Unkostenbeteiligung von 2,50 Euro gebeten. Anmeldung unter 99 27 15 75. BW