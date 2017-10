Tipps für Nähanfänger

Berlin: Charlotte-Treff |

Weißensee. Wegen der großen Nachfrage nach Handarbeitsangeboten bietet der Charlotte-Treff einen Nähkurs unter dem Motto „Mit Geschick und Glück zu einem neuen Kleidungsstück“ an. Das nächste Treffen findet am 1. November um 19 Uhr in der Mutziger Straße 1 statt. Mit viel Spaß können Stoffreste verwertet, Kleidungsstücke umgearbeitet oder neu genäht werden. Im Kurs erfahren die Teilnehmer zum Beispiel, wie man problemlos eine gerade Naht hinbekommt oder einen Saum versäubert. Dem Alter sind dabei keine Grenzen gesetzt, denn jeder kann es schaffen. Geleitet wird der Kurs von der gelernten Damenmaßschneiderin Ines Bialas. Anmeldung und weitere Informationen unter 92 40 72 90. BW