Wenn das Kind mal ausrastet

Weißensee.

„Trotzende Kleinkinder sind wie kleine Neandertaler“ heißt ein humorvoller Vortrag im Familienzentrum Weißensee am 31. Mai von 19 bis 21.30 Uhr. Etwa ab dem ersten Geburtstag beginnen Kinder zu laufen und zu klettern. Sie fangen an, die Welt zu entdecken. Und auf einmal hat das einst so süße Baby seine eigene Meinung. Es schert sich nicht mehr viel darum, was die Eltern wollen. Aber wie sollte man reagieren, wenn das Kind seinen Kopf durchsetzen will, wütend wird oder gar komplett ausrastet? Wann müssen Eltern konsequent bleiben? Wie schafft man es, mit mehr Gelassenheit diese Phase zu überstehen? Der staatlich geprüfte Kinderpfleger und Elterntrainer Birger Holz wird in seinem Vortrag einige Anregungen geben. Um Anmeldung per E-Mail an info@bilderkraft-berlin.de wird gebeten. Weitere Informationen auf www.familienzentrum-weissensee.de