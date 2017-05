Berlin: Waldfriedhof Heerstraße |

Westend. Ab 1921 rund um die Senke des Sausuhlensees mit terrassenförmig gruppierten Grabreihen angelegt, reich an biogafischen Geschichten – das ist der Waldfriedhof Heerstraße an der Trakehner Allee 1. Wer erfahren möchte, wer hier begraben liegt und welche Besonderheiten die Anlage einmalig machen, schließt sich Helmut Krauß an. Er veranstaltet am Sonnabend, 20. Mai, ab 11 Uhr eine kostenlose Führung. tsc