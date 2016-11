Berlin: Waldfriedhof Heerstraße |

Westend. Durch die Spende einer Bürgerin wird am zweiten Advent, 4. Dezember, um 14 Uhr auf dem Waldfriedhof Heerstraße, Trakehner Allee 1, ein weihnachtliches Trompetenkonzert zum Gedenken an die dort liegenden Verstorbenen stattfinden. Die Trompeter Michael Netzker und Jonathan Bucka spielen in der Feierhalle. Eintritt frei. my