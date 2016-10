Yatao - Handpan & Didgeridoo - Heilig-Geist Kirche

Als Abschluss unserer Deutschlandtour laden wir Sie herzlich zu einem wundervoll entspannten und träumerischen Konzert in die Kirche Heilig-Geist, Bayernallee 28, ein.

Der Eintritt ist frei.



"Zufällig trafen sich Malte und Alex im Sommer 2014 auf einem kleinen norddeutschen Festival. Seitdem eint sie der Wille, ihre Liebe zur Musik und zu dem Instrument Handpan mit den Menschen zu teilen. Nur selten wird man die beiden ohne ihre Instrumente antreffen. Sie wollen stets eine Atmosphäre der totalen Entspannung und Inspiration erschaffen, in der sich die Gedanken der Zuhörenden in Träumen auflösen können.Dynamisch improvisierte Klänge - teils kontemplativ und sinnlich, die dann wieder in animierende Rhythmen überfließen."