Berlin: War Cemetery |

Westend. Auf Einladung des Botschafters der Republik Südafrika, Phumelele Stone Sizani, begehen Bürgermeister Reinhard Naumann (SPD) und Bezirksverordnetenvorsteherin Annegret Hansen am Sonntag, 13. November, den Rememberence Day. Er findet ab 9.30 Uhr auf dem Soldatenfriedhof Berlin (War Cemetery) in der Heerstraße 139 statt und endet um 11 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der St. George’s Anglican Church, Preußenallee 17/19. Wer der traditionellen Gedenkfeier für die Kriegsopfer der Commonwealth Länder in Berlin beiwohnen möchte, ist herzlich willkommen. tsc