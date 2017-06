Spitzensport beim SCC: Traditionelles Leichtathletik-Event „Midsommar-Nacht“

Charlottenburg. Es ist wieder so weit! Die Leichtathletik-Abteilung des SCC Berlin lädt am Freitag, 23. Juni, zur „24. Midsommar-Nacht“ in das Mommsenstadion ein. An der Waldschulallee in Charlottenburg ist der sportliche Hochgenuss mit deutschen Top-Athleten ab 18 Uhr bei freiem Eintritt zu sehen.

Vorverkauf für Heim-EM 2018

Das Aushängeschild als Basis des Erfolgs

Leichtathletik als Synonym des Erfolgs

Die Midsommar-Nacht lohnt definitiv

Das jährliche Sportfest des Sport-Clubs Charlottenburg dient einigen Sportlern der Vorbereitung auf die Deutschen Meisterschaften am 8. und 9. Juli in Erfurt. Die Zuschauer erwartet ein spektakulärer Wettkampf im Männer-, Frauen- und U20-Bereich, ausgetragen in mehreren Lauf-, Sprung- und Wurfdisziplinen unter anderem mit dem langjährigen SCC-Sprinter und deutschen Meister über 100 Meter von 2012, Lucas Jakubczyk.Neben dem sportlichen Erlebnis voller Emotionen bietet der SCC Tickets für die Heim-EM der Leichtathleten 2018 in Berlin an. Außerdem ist das RBB-Inforadio vor Ort, mit dem in Kooperation die „Marathon-Wette“ zwecks des weltbekannten Berlin-Marathons startet. Der Verein des schwarzen C ist eben nicht nur für seine sportlichen Spitzenleistungen und Erfolge populär, sondern veranstaltet mit dem „Berlin-Marathon“ und dem „Berliner Halbmarathon“ die größten Laufevents der Bundesrepublik.Die Charlottenburger zählen knapp 7000 Mitglieder und gehören zu den größten Berliner Sportvereinen. Die olympische Kernsportart Leichtathletik ist unter den zahlreichen Sportangeboten das überregionale Aushängeschild. Deswegen entscheiden sich nicht wenig Ausnahmesportler der deutschen Leichtathletik-Elite für den SCC Berlin als sportliche Heimat. Diskuswerferin Julia Fischer, Sprinter Lucas Jakubczyk oder auch die Gebrüder Harting haben ihre Basis des Erfolgs im Westen Berlins.Ohnehin ist die Leichtathletik-Historie des Charlottenburger Sport-Clubs geprägt von goldenem Glanz. Nach der Gründung 1902 in „Eckmann's Salon und Tanzinstitut“ ist der Grundstein für eine bis heute andauernde Leichtathletik-Liaison gelegt, denn Olympias Liebling gewinnt schon damals schnell an Zuspruch. Von Paul Nettelbeck, dem ersten deutschen Meister über 1500 mMeter von 1908, über Gerhard Stöck, dem sensationellen Olympiasieger im Speerwurf von 1936 in Berlin, bis zu Robert und Christoph Harting, die jeweils ihren Diskus 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro auf Goldweite warfen.Wer diese traditionsreiche Leichtathletik-Atmosphäre erleben, den deutschen Top-Sportler bei ihren Vorbereitungen auf die deutsche Meisterschaft über die Schulter schauen oder sich neben sportlichen Glanzleistungen für die Heim-EM nächsten Jahres interessiert, der ist bei der 24. Midsommar-Nacht im Mommsenstadion beim SCC Berlin genau richtig!