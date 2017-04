Treffen der Bürgerinitiative

Wilmersdorf.

Bei ihrem nächsten Treffen am Dienstag, 2. Mai, berichtet die Bürgerinitiative Wilmersdorfer Mitte von den laufenden Sanierungsmaßnahmen im benachbarten Volkspark. Ab 19 Uhr erfahren Besucher in der Volkspark Baude, Am Schoelerpark 39, den Sachstand beim Herrichten der Wege und der Schaffung eines neuen Durchgangs zwischen den Sportplätzen. Außerdem diskutiert man über die Thesen des Architekten Jan Gehl, der eine Stadt für Menschen fordert. Und man plant eine gemeinsame Putzaktion im Park am Freitag, 5. Mai, ab 17 Uhr. Infos auf bi-wilmersdorfer-mitte.de