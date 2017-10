30 Minuten Himmel - NoonSong

Gesang in englisch, russisch und italienisch



An jedem Sonnabend-Mittag füllt sich die Kirche Am Hohenzollernplatz mit vielen Menschen, mehr als bei jedem Gottesdienst. Diese Besucher schätzen die geistliche Musik, die ihnen von den acht Sängerinnen und Sängern des Chor-Ensembles sirventes berlin und dem künstlerischen Leiter Stefan Schuck dargeboten wird. Sie lassen sich davon berühren.



Am kommenden Sonnabend wird englisch, russisch und italienisch gesungen. Herausragend wird dabei das achtstimmige Stück aus der Vesper von Rachmaninow sein. Das wird ein musikalisches Erlebnis.