Der albanische Mädchenchor vom Kunstlyzeum „Jordan Misja“ aus Tirana und der Berliner Mädchenchor geben ein gemeinsames Konzert in der Lindenkirche in Berlin-Wilmersdorf.

Der albanische Mädchenchor besucht den Berliner Mädchenchor vom 15. bis 19. Juni 2017.



The Albanian Girls Choir of the art lyceum "Jordan Misja" in Tirana and the Berlin Girls Choir will perform a joint concert at the Lindenkirche in Berlin-Wilmersdorf. The Albanian Girls Choir is going to visit the Berlin Girls Choir from 15th to 19th of june.



Eintritt frei (free entrance)



Leitung (Conductors): Ermira Alliu, Sabine Wüsthoff, Helena Köhne, Anna Molina

