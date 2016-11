Christmassongs von Nina Hill

Berlin: Kirche St. Ludwig |

Wilmersdorf. Ein Soul- und Gospelkonzert mit Sängerin Nina Hill plant die katholische Kirche St. Ludwig am Ludwigkirchplatz für Sonntag, 4. Dezember. Ab 16 Uhr will die Künstlerin aus Los Angeles zeigen, warum sie bereits mit Musik-Legenden wie James Brown und B.B. King auf der Bühne stand. Als Lead Vocal der Ike Turner Revue tourte sie durch Amerika, Asien und Europa. Der Eintritt zu ihrem Christmas-Konzert in Wilmersdorf kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro. tsc