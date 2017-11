Feierliches Adventskonzert des Akkordeonorchester ASN-Berlin e. V.

Vorweihnachtliche Stimmung

Stimmungsvolle Akkordeonmusik am 3. Advent

Das Akkordeonorchester ASN-Berlin e. V. verlässt im Dezember seinen Heimatbezirk Neukölln, um in einer der vielen imposanten Kirchen Berlins seinem Adventskonzert einen festlichen Rahmen zu bieten. Zu Gast sind wir in diesem Jahr in der 1912 eingeweihten, jetzt unter Denkmalschutz stehenden Heilig Kreuz Kirche in Wilmersdorf.Wir möchten Sie mit einem fröhlichen und besinnlichen Programm verzaubern, mit weihnachtlicher Musik zum Zuhören, aber auch zum Mitsingen begeistern und Sie mit kleinen Geschichten und Gedichten für einen Nachmittag im Advent aus dem Alltag entführen.Karten zum Preis von 10€ können Sie bestellen unter:E-Mail: karten@asn-berlin.deTel: 662 01 43Nähere Informationen unter: