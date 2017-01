Meditation in der Krypta

Berlin: Kirche & Krypta St. Albertus Magnus |

Halensee. Dem Bedürfnis nach Stille und Entspannung will die Kirche & Krypta St. Albertus Magnus, Nestorstraße 10, eine Entsprechung geben. Sie veranstaltet nun an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat eine Lektion in Sachen Meditation, jeweils von 20 bis 21.15 Uhr. Dabei sind auch Besucher ohne jede Vorerfahrung willkommen und können sich entweder auf Stühlen oder Schemeln niederlassen. Die nächste Gelegenheit zur Meditation gibt es am 7. Februar. tsc