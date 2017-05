Berlin: Freie Volksbühne |

Wilmersdorf. Schon einmal betörte die Theaterinstitution Kulturvolk ihre Gäste mit den musikalischen Reizen Südamerikas. Bei der nächsten Ausgabe ihrer Montagskultur an der Ruhrstraße 6 am 22. Mai knüpft man hier an und präsentiert ab 19.30 Uhr ein kreolisches Konzert für Geige und Klavier. Jinru Zhang (Geige), Qian Sarah Yong (Klavier) und Daniel Pacitti (Bandoneon) spielen. Eintritt 10 Euro. tsc