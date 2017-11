Musikalische Andacht 'NoonSong' am Sonnabend-Mittag

Kirche Am Hohenzollernplatz

Kirche Am Hohenzollernplatz , Nassauische Str. 66 , 10717 Berlin DE

Die Motetten Johann Sebastian Bachs gelten als Höhepunkt der Vokalkunst und sind festes Repertoire von sirventes berlin, dem NoonSong Chor-Ensemble.

Die acht Sängerinnen und Sänger werden u. a. die bewegende Musik der Motette "Komm, Jesu, komm" singen. Schon in den ersten drei Takten wird die ungewöhnliche Ausdruckskraft Bachs deutlich: dreimal erklingt nur das Wort "komm", jedes mal eindringlicher, bis es beim dritten Mal achtstimmig in einem schmerzhaften verminderten Akkord erklingt.

Freunde der Bach'schen Chormusik werden sich an diesem NoonSong erfreuen.