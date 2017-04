Berlin: Freizeitstätte Süd |

Zehlendorf. Spanisch lernen mit einer Muttersprachlerin können Interessierte jetzt in der Freizeitstätte Süd, Teltower Damm 226. Am Montag, 15. Mai, 10 bis 11.30 Uhr, beginnt ein neuer Kurs. Die Kosten betragen sechs Euro pro Doppelstunde. Bereits eine Woche zuvor, am 8. Mai, 10 Uhr wird sich die Dozentin sich und ihr Gruppenangebot vorstellen. Mehr Infos und Anmeldung unter 84 50 77 60. uma