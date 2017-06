Hilfe bei PC-Problemen

Berlin: Villa Mittelhof |

Zehlendorf. Probleme mit dem Computer? In der Villa Mittelhof, Königstraße 42-43 gibt es donnerstags von 10 bis 12 Uhr eine PC-Sprechstunde. Interessierte erfahren unter anderem, wie sie an Rechnern mit dem Betriebssystem Windows 10 ein Update erstellen, Software deinstallieren oder einen Browser einrichten. Die Kosten pro Beratungstermin betragen fünf Euro. Eine Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter 80 19 75 39 oder per E-Mail an zey@mittelhof.org möglich. uma