Schmankerln aus Österreich

Berlin: Hans-Rosenthal-Haus |

Zehlendorf. „Österreich grüßt Steglitz-Zehlendorf“ heißt es am Freitag, 27. Oktober, 15 Uhr, im Hans-Rosenthal-Haus, Bolchener Straße 5. Alljährlich veranstaltet die Österreichisch-Deutsche Gesellschaft Berlin-Brandenburg diese Begegnung. Aktuell erwartet wird eine Delegation aus Niederösterreich mit der Landeshauptfrau Niederösterreichs, Johanna Mikl-Leitner. Auch der Botschafter der Republik Österreich in Berlin gehört zu den Gästen. Weine und landestypische Schmankerln gehören ebenso zum Programm wie österreichische Klänge mit dem Musikverein Neuhofen an der Ybbs. Der Eintritt kostet sechs Euro (inklusive Kaffeegedeck und ein Getränk). Eine Anmeldung unter 811 91 96 wird empfohlen. uma