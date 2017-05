Zehlendorf.

Zum europäischen Fest der Nachbarn am Freitag, 19. Mai, lädt die Villa Mittelhof zu einer langen Tafel der Nachbarschaft ein. Der Treffpunkt sorgt für die Spaghetti mit einer leckeren Tomatensoße und für eine Prise Kultur mit dem Chor und einem Beitrag der Theatergruppe. Das Fest findet in der Zeit von 16 bis 19 Uhr in der Villa Mittelhof, Königstraße 42-43, statt. Weitere Informationen gibt es auf www.mittelhof.org oder unter80 19 75 40.