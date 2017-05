Fahrradkurs für Kinder

Berlin: Verkehrsschule Zehlendorf |

Zehlendorf. Für Kinder von sechs bis sieben Jahren bietet die Verkehrsschule Zehlendorf, Brittendorfer Weg 6a, am Mittwoch, 14. Juni, um 15 Uhr einen einstündigen Sommerkurs für sicheres Fahren auf dem Rad an. Die Kinder lernen spielerisch den Umgang mit dem Fahrrad und das Verkehrsgeschehen auf dem Fuß- und Radweg in Theorie und Praxis kennen. Zwei weitere Kurse finden am Donnerstag, 22. sowie am Mittwoch, 28. Juni statt, ebenfalls jeweils ab 15 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter 85 61 84 58 erforderlich. uma