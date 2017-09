Baumschulenweg.

Am 4. Oktober endet die diesjährige Kunstmeile in Baumschulenweg. Bis dahin sind in rund 40 Geschäften rund um die Baumschulenstraße noch die Werke von Malern, Grafikern, Fotografen und Bildhauern zu sehen. Am 27. September gibt es die letzten offiziellen Rundgänge, bei denen die Teilnehmer auch mit beteiligten Künstlern ins Gespräch kommen können. Start ist um 14 und um 16.30 Uhr auf dem Platz vor der Kirche Zum Vaterhaus an der Baumschulenstraße.