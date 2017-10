Die Werte Europas

Dahlem.

Werte oder Wirtschaft? Was hält die EU (noch) zusammen? Um diese Fragen geht es in einer Diskussionsveranstaltung am Mittwoch, 22. November, 19 Uhr, im Museum Europäischer Kulturen (MEK), Arnimallee 25. Schwerpunkte der Gesprächsrunde sind die unterschiedlichen Werte der EU-Mitgliedstaaten – etwa bei der Flüchtlingspolitik, der Euro-Rettung oder bei Verteidigungsfragen. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine verbindliche Anmeldung bis Montag, 13. November, bei der Europäischen Akademie Berlin unter p7@eab-berlin.de ist erforderlich.