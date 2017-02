Dokumentation über Haiti

Berlin: Botanisches Museum |

Dahlem. „Estinction in Progress“ heißt der Film, der am Sonntag, 19. Februar, im Botanischen Museum, Königin-Luise-Straße 6-8, gezeigt wird. Der Dokumentarfilm in englischer Sprache ist um 15 Uhr im Blütensaal zu sehen. Filmemacher Jürgen Hoppe wirft in dieser Dokumentation von 2014 einen schonungslosen Blick auf den Zustand der Natur in Haiti. Mit der Kamera hat er drei Jahre lang in dem von Naturkatastrophen schwer gezeichneten Inselstaat gedreht. Für Besucher des Gartens und Museums ist die Filmvorführung frei. Normaler Museumseintritt kostet 2,50 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Bei einem Garteneintritt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro, ist der Museumseintritt inklusive. Der Film wird im Rahmenprogramm der aktuellen Sonderausstellung „Botanische Schatzinseln – Botanische Entdeckungen in der Karibik gezeigt, die nur noch bis zum 26. Februar zu sehen ist. KaR