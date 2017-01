Berlin: U-Bahnhof Podbielskiallee |

Dahlem. „Starke Frauen in Dahlem“ wie Anny Ondra oder Zarah Leander sind das Thema eines Spaziergangs mit Stadtführerin Jenny Schon am Sonntag, 22. Januar, 14 Uhr. Dabei stellt sich auch die Frage „Wo würde die Präsidentin wohnen, wenn wir eine hätten?“ Der Treffpunkt zur Führung ist am U-Bahnhof Podbielskiallee. Die Kosten betragen zehn Euro. Die Teilnahme ist nur nach Anmeldung unter 892 13 38 möglich. uma