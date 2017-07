Ausflug in die mexikanische Küche: Workshop, Aperitif und Kostproben

Lichterfelde. Die Spezialistin für Esskultur Birgitt Claus veranstaltet eine Geschmacksstunde im Botanischen Museum. Bei einer Führung durch die Ausstellung „Chili & Schokolade. Der Geschmack Mexikos“ stehen Mais und Avocado im Mittelpunkt.

Die Teilnehmer erfahren spannende Details über Herkunft und Eigenschaften von Mais und Avocado. Danach gibt es bei einem Aperitif in der improvisierten Versuchsküche – bei schönem Wetter im Botanischen Garten – Wissenswertes über Verwendung und Zubereitung von Mais und Avocado. Kleine Kostproben und eine Rezeptsammlung runden den Ausflug in die mexikanische Küche ab.Die Führung findet lädt am Donnerstag, 27. Juli, 17 bis 19 Uhr, statt. Treffpunkt ist am Eingang Königin-Luise-Straße 6-8. Teilnahme nur nach Anmeldung unter68 08 93 44 oder per E-Mail an info@esskultur-berlin.de . Die Mindestteilnehmerzahl beträgt zehn Personen. Kosten: 15 Euro plus drei Euro Garteneintritt.