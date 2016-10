Handschrift als Medium

Dahlem.

„handschreiben“ heißt die aktuelle Ausstellung in der Ruine der Künste, Hittorfstraße 5. Sie zeigt die Körperlichkeit und Sinnlichkeit des Schreibens mit der Hand im Vergleich zum Tippen auf dem Computer. Zum Beispiel ist ein Brief von Franz Kafka an Max Brod im Faksimile zu sehen, dann in computerisierter „Handschrift“ und als E-Mail. Ausgestellt ist Handgeschriebenes zahlreicher Künstler, unter anderem Marcel Duchamp, Meret Oppenheim, Norbert Elias oder Heinz Trökes. Die Ausstellung ist bis zum 15. Dezember zu sehen, freitags bis sonntags von 15 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos unter: http://asurl.de/1345