Lesung mit Wasserglas

Dahlem.

Am Dienstag, 7. Februar, beginnt in Schleichers Buchhandlung, Königin-Luise-Straße 41, um 20 Uhr „Die Wasserglaslesung“. Es gibt ein Licht, einen Tisch, ein Wasserglas, eine Stimme und einen Text – mehr nicht. Es liest der Schauspieler und Sprecher Wolfgang Condrus. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt drei Euro, Getränke sind inklusive. Aufgrund der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung unter841 90 20 und per E-Mail an info@schleichersbuch.de erforderlich.