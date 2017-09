Musik für den guten Zweck: "Rock am Kanal" am 9. September 2017 in Teltow

Teltow. Am Teltowkanal fliegen die Fetzen: „Rock am Kanal“ steigt am Sonnabend, 9. September. Sieben Bands werden an der Teltower Knesebeckbrücke für Stimmung sorgen.

Die lassen es krachen

Projekte können sich melden

„Rock am Kanal“ findet am 9. September von 15 bis 24 Uhr auf dem Parkplatz Zehlendorfer Straße/Ecke Zeppelinufer in Teltow statt. Alle Infos unter www.rock-am-kanal.de

Die Veranstaltung „Rock am Kanal“ wurde 2013 von Teltower Musikern ins Leben gerufen. Sinn und Zweck der Veranstaltung ist es, die regionale Musikszene für einen Tag in den Vordergrund zu stellen und den erspielten Erlös caritativen Zwecken zur Verfügung zu stellen. Die dabei anfallenden Kosten zur Durchführung der Veranstaltung sollen durch Sponsorengelder beglichen werden und der Erlös, bestehend aus Eintrittsgeldern, Standmieten sowie eingenommenen Spenden wird Projekten zur Verfügung gestellt. Alle Musiker spielen ohne Gage. Die Stadt Teltow unterstützt die Veranstaltung unter anderem in Bezug auf die Bereitstellung des Veranstaltungsortes, von Sanitäreinrichtungen, Absperrung, und Strom.Auf diese Bands darf sich das Publikum freuen: ab 15 Uhr spielen "Provisorium", ab 16 Uhr "Vorsicht!Rückspannung", ab 17 Uhr "Rock’n’Roll Suicide", ab 18 Uhr "Five On The Rocks", ab 19.15 Uhr "Handgezapft", ab 20.45 Uhr "Toni Kruse Band", ab 22.15 Uhr "Silverback".Wie in jedem Jahr suchen die Veranstalter Förderprojekte aus dem Bereich Kinder- und Jugendarbeit aus der Region. Ob Sportvereine, Vereine aus dem Bereich Kultur oder wenn einer kinderreichen Familie das Dach wegfliegt – die Macher haben für alles ein offenes Ohr und versuchen zu helfen. Das benötigte Geld kommt schnell und unkompliziert in die richtigen Hände. Die Macher nehmen Kontakt auf, besuchen die zu fördernden Einrichtungen, stellen gemeinsam den Bedarf fest. Die Fördergelder werden auf die verschiedenen Projekte angemessen aufgeteilt. Wer also finanzielle Unterstützung für ein Kinderprojekt braucht, meldet sich bei Michael Ritter,0172/312 43 96, E-Mail: micha@handgezapft.de