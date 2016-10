Neues Buch über Dahlem

Dahlem.

Am Donnerstag, 13. Oktober, beginnt um 19.30 Uhr in den Museen Dahlem, Lansstraße 8, eine Lesung mit Christian Simon. Der Autor und Stadtführer stellt sein neues Buch vor. „Dahlem. Zwischen Idylle und Metropole“ beschreibt den noblen Villenvorort, der sich zum Zentrum naturwissenschaftlicher Forschung von Weltrang entwickelte, ebenso wie bekannte Dahlemer – darunter Schauspieler, NS-Größen und Nobelpreisträger. Der Eintritt zur Veranstaltung in Kooperation mit Schleichers Buchhandlung kostet zwölf, ermäßigt acht Euro. Mehr Infos auf www.schleichersbuch.de